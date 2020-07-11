Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ перехватили американский самолет-разведчик RC-135
11 июля 2020, 16:05[ «Аргументы Недели» ]
11 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении Государственной границы Российской Федерации. Сообщает Минобороны РФ.
Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35с и МиГ-31бм из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135. Российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии.
После того как разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы РФ российские истребители вернулись на аэродром базирования. Все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
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