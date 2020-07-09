Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Небо Сибири, Поволжья и Урала защитят системы С-300ПМ-2 и С-400

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Небо Сибири, Поволжья и Урала защитят системы С-300ПМ-2 и С-400
Фото: соцсети

Зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Иркутской области, до конца 2020 года получит на вооружение модернизированные системы С-300ПМ-2 «Фаворит». Об этом сообщил журналистам начальник зенитно-ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковника Геннадий Шлаг.

«До конца года Ангарский зенитный ракетный полк должен завершить этап принятия на вооружение модернизированного образца системы С-300ПМ-2 Фаворит», - сказал полковник.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Центральный военный округ поступят на вооружение системы С-400 «Триумф», которые будут направлены в Свердловскую и Самарскую области.

АОл

В мире

Киевский аналитик озвучил причину невыгодности нападения на Украину для России

Киевский аналитик озвучил причину невыгодности нападения на Украину для России

Дмитрий Джангиров, киевский политический аналитик, заявил, что Российской Федерации невыгодно нападать на Украину. В агрессивных планах Москву регулярно обвиняют украинские политики и эксперты.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью