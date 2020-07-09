Небо Сибири, Поволжья и Урала защитят системы С-300ПМ-2 и С-400
9 июля 2020, 15:02[ «Аргументы Недели» ]
Зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Иркутской области, до конца 2020 года получит на вооружение модернизированные системы С-300ПМ-2 «Фаворит». Об этом сообщил журналистам начальник зенитно-ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковника Геннадий Шлаг.
«До конца года Ангарский зенитный ракетный полк должен завершить этап принятия на вооружение модернизированного образца системы С-300ПМ-2 Фаворит», - сказал полковник.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Центральный военный округ поступят на вооружение системы С-400 «Триумф», которые будут направлены в Свердловскую и Самарскую области.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.