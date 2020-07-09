Небо Сибири, Поволжья и Урала защитят системы С-300ПМ-2 и С-400

Аргументы Недели → Армия 13+

9 июля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Иркутской области, до конца 2020 года получит на вооружение модернизированные системы С-300ПМ-2 «Фаворит». Об этом сообщил журналистам начальник зенитно-ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковника Геннадий Шлаг.

«До конца года Ангарский зенитный ракетный полк должен завершить этап принятия на вооружение модернизированного образца системы С-300ПМ-2 Фаворит», - сказал полковник.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Центральный военный округ поступят на вооружение системы С-400 «Триумф», которые будут направлены в Свердловскую и Самарскую области.