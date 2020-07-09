Летчикам вручили полковую чашу за Сирию

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9 июля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

полковая чаша на скриншоте видео пресс-службы Минобороны РФ

Редкая награда долетела до Приморья. В 18 штурмовом авиационном полку состоялось торжественное вручение одной из редчайших наград. Летчики принимали участие в сирийской кампании. В этом был пилот Роман Филлипов, о подвиге которого говорила вся Россия.

Полковая чаша — это редчайшая награда. Авиационный полк «Нормандия-Неман» стал третьим, кто ее удостоился.

«12 летчиков прославленного полка за подвиги удостоены звания Героев Советского Союза, один-Героя России. Гвардии старший лейтенант Марсель Лефевр и майор Роман Филипов навечно занесены в списки первой штурмовой авиационной эскадрильи», — с такими словами выступил заместитель Министра обороны РФ Андрей Картаполов: «В настоящее время легендарный 18-й штурмовой авиационный полк с честью выполняет все возложенные на него задачи по защите нашей Родины. Многие военнослужащие полка за участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике награждены государственными наградами».

В этом полку служил Роман Филипов. Летчик погиб на боевом задании. Он был сбит в небе над Идлиб. После приземления принял неравный бой. Когда пилот был окружен, со словами: «Это вам за пацанов», — Роман Филипов подорвал себя гранатой.

СПРАВКА АН

Вручение Полковой чаши Министерства обороны Российской Федерации является формой коллективного поощрения воинских формирований. Она вручается соединениям, воинским частям Вооруженных Сил за отличия при выполнении специальных задач, высокую боевую выучку и профессиональное мастерство, проявленные в ходе маневров, походов и учений, качественное освоение и эффективное применение личным составом образцов вооружения и военной техники

Ранее подобной награды были удостоены 112 гвардейская Новороссийская ракетная бригада и 810 отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты имени 60-летия образования СССР.