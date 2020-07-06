Минобороны провело набор призывников в научные роты

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6 июля 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

Более 450 призывников 6 июля 2020 года отправились со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в научные и научно-производственные роты Вооруженных Сил Российской Федерации



Сегодня состоялась отправка призывников в научные и научно-производственные роты Вооруженных Сил Российской Федерации со сборных пунктов субъектов Российской Федерации. В апреле 2020 года начался весенний призыв граждан на военную службу.

Всего функционирует 17 научных рот (из них 5 научных рот военного инновационного технополиса «Эра), в которых успешно проходит службу более 650 человек, а также 4 научно-производственные роты, в которых трудятся более 200 человек. Для прохождения военной службы по призыву в 17 научных рот отправлено более 350 человек, в военный инновационный технополис «Эра» призвано более 100 человек. В 4 научно-производственные роты отправилось служить более 100 новобранцев.



Всего, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, будет призвано и направлено для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования - 135 тыс. человек.