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Американцы активно применяли роботов в Афганистане

, 14:32 [ «Аргументы Недели», ]

Американцы активно применяли роботов в Афганистане
Фото: Pixabay

Во время войн в Ираке и Афганистане ВС США получили несколько тысяч роботов-саперов/разведчиков, из которых до 10% были потеряны.

Самыми популярными моделями были малоразмерные и достаточно простые по конструкции роботы «Маркбот» и «Пэкбот». Очень широко используется робот «Талон» массой до 70 кг, который, кроме разведывательного оборудования, также может нести пулемет и автоматический гранатомет. Имеются несколько типов малоразмерных роботов – «Рекон Скаут», «Фёст Лук», «Спай Робот», «Дрэгон Раннер» массой от 1,3 до 9 кг (всех их можно руками забрасывать за препятствия). Их задача – разведка местности (в т.ч. в городских условиях) с помощью видео- и ИК-камер. Основным недостатком всех перечисленных роботов является малая дальность, на которой ими можно управлять (и получать от них информацию) – менее 1 км. 

Читать статью полностью - Роботы будут заменять людей на поле боя 

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