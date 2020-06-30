Все российские военные тестируются на употребление наркотиков

В рамках реализуемой в российской армии системы профилактики наркомании проводится тотальное тестирование всех военнослужащих на употребление запрещенных веществ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания, состоявшегося во вторник.
«Ежегодно необходимые обследования проходят 100% военнослужащих. Для этого закупается свыше миллиона тестов», - заявил глава российского военного ведомства.
Он напомнил, что в 2017 году была утверждена система профилактики наркомании, которая обеспечила согласованные действия должностных лиц органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций.
«Эта система позволяет выявлять потребителей наркотиков до их призыва на военную службу или заключения с ними контракта. Отдельно предусматривается проверка на наркотическую зависимость поступающих в военные вузы», - подчеркнул министр.