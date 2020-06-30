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Все российские военные тестируются на употребление наркотиков

, 13:46 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель ]

Все российские военные тестируются на употребление наркотиков
фото: соцсети

В рамках реализуемой в российской армии системы профилактики наркомании проводится тотальное тестирование всех военнослужащих на употребление запрещенных веществ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания, состоявшегося во вторник.
«Ежегодно необходимые обследования проходят 100% военнослужащих. Для этого закупается свыше миллиона тестов», - заявил глава российского военного ведомства.

Он напомнил, что в 2017 году была утверждена система профилактики наркомании, которая обеспечила согласованные действия должностных лиц органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций.

«Эта система позволяет выявлять потребителей наркотиков до их призыва на военную службу или заключения с ними контракта. Отдельно предусматривается проверка на наркотическую зависимость поступающих в военные вузы», - подчеркнул министр.

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