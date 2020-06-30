Российская армия развивает спутниковую группировку военного назначения

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30 июня 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Министерство обороны России продолжает развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного назначения. Но, решение этой задачи во многом зависит от успешной деятельности разработчиков и производителей ракетно-космической техники, об этом заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны.

Отмечено, что есть проблемные вопросы, в том числе по срокам создания и запуска космического аппарата «Пион-НКС». В ноябре прошлого года был утверждён график завершения изготовления данного аппарата. В марте этого года было заявлено, что работы по созданию спутника «Пион-НКС», который является составной частью системы радиоэлектронной разведки «Лиана», завершаются. В каком состоянии эти работы находятся сейчас Минобороны не сообщает, но, если этот вопрос не снят с повестки дня, выводы напрашиваются сами собой. В разработке участвуют радиотехнический институт имени Берга и конструкторское бюро «Арсенал».

В ходе совещания обсуждались и другие важные вопросы. В частности, было озвучено, что «с начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей». В этом году, также, в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) приняты ракетная подводная лодка стратегического назначения «Князь Владимир» и два судна обеспечения.

Российская дальняя авиации за первое полугодие совершила девять полётов, выполняя задачи по боевому патрулированию мирового воздушного пространства. Дальняя авиация - одна из важнейших составляющих российских сил ядерного сдерживания. В настоящее время на её вооружении находятся стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также самолёты-заправщики Ил-78.

Боевые корабли ВМФ России продолжают нести боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана. «В настоящее время в море находится 33 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе 22 - в дальней морской зоне», - сказал министр бороны в ходе селекторного совещания.

Из слов главы российского военного ведомства стало известно, что за зимний период обучения в войсках (с 1 декабря по 1 июня) проведено свыше 1200 мероприятий боевой подготовки, в результате чего показатель налёта пилотов ВВС РФ возрос на 4%, а «наплаванность» экипажей надводных кораблей и подводных лодок ВМФ РФ возросла в 1,2 раза.