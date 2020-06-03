Коронавирус сокращает военные расходы

Аргументы Недели → Армия 13+

3 июня 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за экономических проблем Москва вынуждена сократить финансирование армии. Военная активность российских войск близ границ стран НАТО будет изменена. По опыту прошлых кризисов можно предположить, что бюджет вооружённых сил будет сокращён не менее, чем на 10%.



Свои военные бюджеты сокращает и ряд государств НАТО. Великобритания планирует уменьшить на одну десятую расходы на армию. При этом количество военных манёвров близ российских границ Соединённое Королевство отменять не будет. В настоящее время вооружённые силы государств НАТО проводят учения в Польше, Балтийском море. Россия в ответ на это проведёт масштабные учения «Кавказ-2020».



В Российской армии служат порядка 400 тысяч контрактников. На фоне общего сокращения военных расходов, материальные гарантии служащих затронуты не будут во избежание напряжения в армии.



Руководство России также сообщило о сокращении средств на проведение юбилейного парада Победы. В мероприятии в Москве будет участвовать порядка 14 тысяч человек, что на тысячу меньше.



Праздничные мероприятия пройдут в городах, где расположены окружные военные штабы. По всей стране будет привлечено в два раза меньше сил и средств, чем планировалось ранее.



