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Обнаруженные американские подлодки близ Арктики будут уничтожены

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Обнаруженные американские подлодки близ Арктики будут уничтожены

Американский подводный флот наращивает своё вооружение близ российских границ. США создали в Арктике серьёзную инфраструктуру. Российское военное командование в ответ на это начало проводить боевые военные учения по поиску подводных лодок противника. Не исключается, что при обнаружении цели в российских территориальных водах, она будет уничтожена кораблями Северного флота.

В учениях принимает участие российский крейсер «Маршал Устинов», военные корабли, авиация. Северный флот из-за активности американских и натовских кораблей вынужден постоянно проводить учебные манёвры в регионе. После того как в мае группа кораблей Североатлантического альянса вошла в Баренцево море, российский флот организовал учебные стрельбы. Иностранные корабли спешно покинули регион, так как нахождение у российских границ для них оказалось некомфортным.

Однако подводный флот США присутствует близ российских берегов постоянно. Американцы совершенствуют боевые системы, ставят на вооружение беспилотные подводные аппараты.

ПВ

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