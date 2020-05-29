Обнаруженные американские подлодки близ Арктики будут уничтожены

Аргументы Недели → Армия 13+

29 мая 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Американский подводный флот наращивает своё вооружение близ российских границ. США создали в Арктике серьёзную инфраструктуру. Российское военное командование в ответ на это начало проводить боевые военные учения по поиску подводных лодок противника. Не исключается, что при обнаружении цели в российских территориальных водах, она будет уничтожена кораблями Северного флота.



В учениях принимает участие российский крейсер «Маршал Устинов», военные корабли, авиация. Северный флот из-за активности американских и натовских кораблей вынужден постоянно проводить учебные манёвры в регионе. После того как в мае группа кораблей Североатлантического альянса вошла в Баренцево море, российский флот организовал учебные стрельбы. Иностранные корабли спешно покинули регион, так как нахождение у российских границ для них оказалось некомфортным.



Однако подводный флот США присутствует близ российских берегов постоянно. Американцы совершенствуют боевые системы, ставят на вооружение беспилотные подводные аппараты.



