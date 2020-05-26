Огневая мощь российской армии усилена роботами-снайперами

Аргументы Недели → Армия 13+

26 мая 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Российская армия получила новейшие артиллерийские установки «Коалиция-СВ». Они способы вести массированный огонь и уничтожать миномётные батареи, танки и другую технику на расстоянии до 70 км.



Специалист по бронетанковому вооружению Сергей Суворов в интервью "Независимой газете" отметил, что САУ имеют высокие показатели по скорострельности и точности стрельбы. Они способны решать оперативные задачи.



«Коалиция-СВ» неоднократно участвовала в параде на Красной площади. Установка обладает качествами и характеристиками, которых нет ни у одного западного аналога.



Экипаж САУ находится в бронированном корпусе, башня усилена дополнительной бронёй. Гаубица может стрелять через различные препятствия, так как ствол способен подниматься более чем на 45 градусов. Это позволяет вести бой даже в горных условиях. Координация действий может приниматься экипажем, а также с выносного пункта наблюдения, с беспилотных летательных аппаратов и самолётов радиолокации. Координаты целей сводятся в одну электронную систему.



«Коалиция-СВ» будет представлять главную ударную силу артиллерии на протяжении многих лет. К следующему году боевые возможности ракетных войск и артиллерии увеличатся в два раза именно за счёт поступления в российскую армию новой техники.



