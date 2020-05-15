Чем хотят напугать Россию учения НАТО в Европе?

Аргументы Недели → Армия 13+

15 мая 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия приостановила проведение военных учений. Однако американцы и их союзники планируют масштабные маневры на территории Европы. Они пройдут в первой половине июня в Польше.



В учениях примут участие порядка 6 тысяч солдат США и 2 тысячи польских военных. Это будет уменьшенный формат учений Defender Europe. Их планировалось провести в апреле текущего года.



Главная цель несостоявшихся учений заключается в отработке плана переброски американских сил в Европу и развёртывания натовских группировок близ российской границы. Напугать Россию хотели крупной ударной армией из танков, 20 тысяч солдат США, порядка 30 тысяч военных из других государств. Они будут отрабатывать стратегию гибридной обороны.



В начале мая бомбардировщики США провели учебные бомбометания в Эстонии. Территория, куда были сброшены бомбы, находится в 100 километрах от Ленинградской области. Американцы пытаются продемонстрировать свою готовность защищать интересы Европы в любой момент.



После отмены карантина по коронавирусу российские войска проведут подобные учения у границ НАТО. То ли ещё будет.



