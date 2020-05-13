По данным Счетной палаты РФ, в военных вузах не хватает вооружения и техники

Аргументы Недели → Армия 13+

13 мая 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Счетная палата впервые за постсоветскую историю проверила систему военного образования. Выводы оказались неутешительными.

Проверка, в частности, касалась и того, «как Минобороны расходовало с 2017 года по февраль 2020 года бюджетные ассигнования на образование будущих офицеров». Аудитор Олег Савельев сообщает, что в ходе проверки ряда военных вузов «выявлен недостаточный уровень укомплектованности (обеспечения) отдельными видами учебного вооружения и техники». И, как следствие, «отдельные учебные подразделения курсантов не смогли в полном объеме выполнить ряд учебных программ».

«Из-за неполной укомплектованности Краснодарского высшего военного авиационного училища исправной учебной авиационной техникой средний налет одного курсанта третьего и четвертого курсов в 2019 году составил от 55 до 88% плановых значений», – привел пример аудитор Счетной палаты.

По его словам, в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище отдельные учебные роты не в полном объеме выполняли ежегодные программы по прыжкам с парашютом, а причиной этому явилось недостаточное количество самолетов военно-транспортной авиации, которые предоставляют Воздушно-космические силы.

Данные Счетной палаты говорят также о том, что далеко не все дети военнослужащих, особенно в отдаленных гарнизонах, посещают детские сады.

«Сейчас в ряде военных частей созданы специальные группы дневного пребывания для дошкольников, которые позволяют всем семьям военнослужащих направить туда детей. Однако эти группы не могут обеспечить дошкольное образование согласно требованиям Федерального государственного стандарта», - сообщил аудитор Олег Савельев. По его данным, из 10 тысяч детей кадровых военных 6,1 тысяч лишены права на дошкольное образование.

Счетной палатой был поднят вопрос о необходимости возрождения системы бесплатного проезда абитуриентами при поступлении в вузы Минобороны.

«Отсутствие в законодательстве этой нормы привело к сокращению числа иногородних абитуриентов, прибывающих для поступления в вузы Министерства обороны из отдаленных регионов, в которых военная карьера является наиболее предпочтительным социальным лифтом для развитой молодежи», - отмечается в докладе ведомства.