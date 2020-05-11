На вооружение РФ поступят не имеющие аналогов в мире ракетные комплексы

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11 мая 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В России заканчиваются испытания уникальных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей". Оружие способно уничтожать сверхзвуковые цели, баллистические ракеты, самолеты и низкоорбитальные спутники, в том числе космические средства поражения.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что первые комплексы этих ЗРС вооруженные силы планируют получить уже в 2021 году. Считается, что по своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и американского конкурента этой системы Patriot Advanced Capability-3.

Год назад американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники в разведке США, сообщал, что Россия провела испытания «Прометея» и успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке экспертов США, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний.

«Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35», - сообщал телеканал.

Китайские СМИ отмечают, что «российская армия получит самую мощную ракету в мире в 2021 году» и утверждают, что С-500 сможет одновременно атаковать 10 баллистических целей, движущихся в 20 раз быстрее скорости звука на расстоянии до 600 км.

«Системы С-500 как раз вовремя будут востребованы в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. И скорее всего они в первую очередь будут размещены в Центральной России, для прикрытия отдельных важных экономических регионов, крупных городов и промышленных объектов», - считает военный эксперт Владимир Попов.

Согласно открытым данным, С-500 разрабатывает «АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В новом поколении ЗРС предполагается применить принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей.