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Армии мира теперь воюют за здоровье. Платная медицина не оставит здоровых призывников

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Армии мира теперь воюют за здоровье. Платная медицина не оставит здоровых призывников

Коронавирус уже оказывает влияние на военную стратегию и военное планирование многих государств. Некоторые американские эксперты предсказывают даже распад и разрушение  «слабых государств». Среди них ряд африканских, латиноамериканских стран и даже Иран, Венесуэла и Сирия.

Есть и те, кто прогнозирует после пандемии чуть ли не новую эпоху войн или даже мировую войну. Ведь Великая депрессия закончилась только с началом Второй мировой, значит, и эта «Великая депрессия – 2» закончится так же. Конечно, мир станет нестабильнее, но вот чтобы дело дошло до глобальной войны – это вряд ли.

После пандемии ведущим мировым силам всё «по барабану», кроме своих дел и восстановления экономики. Это и будет удобным моментом для сил поменьше, чтобы половить рыбку в мутной воде.  Страны, которые легче перенесут эпидемию, займут более серьёзные и прочные позиции в мире. Быстрее восстановят нормальное функционирование экономики и прочих институтов. У России есть хорошие шансы, важно их не упустить.

В США всё большее распространение получает точка зрения, что после пандемии нужно кардинально пересмотреть подходы к вопросам национальной безопасности. Необходимо признать вопросы здравоохранения ключевыми вопросами национальной безопасности и реформировать американскую здравоохранительную систему, которая демонстрирует свою несостоятельность. Бешеное распространение инфекции в США связано и с тем, что масса людей там попросту до последнего не обращается ни в «скорую», ни в больницы, потому что представляет себе размеры выставленных счетов. Медицина, нацеленная на высасывание астрономических сумм из клиентов, везде в ходе этой грустной эпопеи оказывается битой.  Российские власти, к сожалению, идут
по такому же пути семимильными шагами.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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