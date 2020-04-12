В Соединенных Штатах назвали российский комплекс, которого боится НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

12 апреля 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские ракетные комплексы "Искандер" представляют серьезную проблему, которую боится НАТО. Эта система является эффективным оружием, учитывая четкую стратегию ее доступа и блокирования.

Ракетный арсенал России не имеет себе равных по объемам. К тому же она унаследовала огромную коллекцию техники от СССР, пишет The National Interest. Журналисты напоминают, что удар российских межконтинентальных ракет может быть нанесен фактически по любой точке на нашей планете. "Искандеры", развернутые в Калининградской области, могут атаковать цели, которые находятся на территории Польши, Эстонии, Литвы, Латвии. Также в зону поражения данных комплексов входят юг Швеции и восток Германии. К тому же они угрожают важному судоходному маршруту.

Транспортер "Искандера" может перевозить сразу две ракеты. Поражение цели осуществляется даже с учетом отклонения на 2-5 метров. При этом система "Искандер" не несет ядерного боезаряда, поэтому риска возникновения ядерной конфронтации нет.