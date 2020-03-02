В Санкт-Петербурге сержант получил условный срок за избиение рядовых

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2 марта 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам условно сержанта Сабита Мукашева за избиение троих рядовых. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд установил, что Мукашев, будучи начальником, в комнате досуга подразделения части, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство над потерпевшими, превысил свои должностные полномочия и жестоко их избил.

За пренебрежение установленным порядком военной службы Мукашева приговорили в октябре прошлого года, однако он добился пересмотра. При новом рассмотрении подсудимый утверждал, что на кулаки с подчиненными не переходил.

Обвиняемый заявлял, что подчиненные его оговаривают, в том числе под давлением работников прокуратуры. Однако в итоге получил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком один год.