В Санкт-Петербурге сержант получил условный срок за избиение рядовых

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам условно сержанта Сабита Мукашева за избиение троих рядовых. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Суд установил, что Мукашев, будучи начальником, в комнате досуга подразделения части, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство над потерпевшими, превысил свои должностные полномочия и жестоко их избил.
За пренебрежение установленным порядком военной службы Мукашева приговорили в октябре прошлого года, однако он добился пересмотра. При новом рассмотрении подсудимый утверждал, что на кулаки с подчиненными не переходил.
Обвиняемый заявлял, что подчиненные его оговаривают, в том числе под давлением работников прокуратуры. Однако в итоге получил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком один год.