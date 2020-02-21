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21 февраля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

шеврон летучая мышь разведка, фото:соцсети

Военная разведка России на протяжении 30 лет независимой страны, считается самым закрытым структурным органом государства. Первая разведывательная группа образовалась более 100 лет назад. 5 ноября 1918 год день Рождение ГРУ ГШ ВС СС, расшифровывается, как Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В этот день создали «Полевой штаб», инициатор создания разведки был Троцкий. Во времена Первой и Второй Мировой Войны разведывательное управление СССР сыграет огромную роль. Ведь благодаря партизанским отрядам, радистам, солдатам-проводникам СССР имела необходимую информацию, чтобы предупредить действия врага.

Прочитав нашу статью, вы узнаете все подробности и интересные факты о разведывательном подразделении «Летучая Мышь». Выдвигаем ряд основных вопросов:

Разведка летучая мышь, что это?

Какое главное задание ГРУ?

Летучая мышь род войск?

Логотип разведки летучая мышь, почему именно такой?

Интересный факт: Служба внешней разведки Российской Федерации занимает 3 позицию из ТОП-10 разведок мира. Перебив американское ЦРУ на два места. Главной задачей разведывательной службы считается: стабильная работа и предоставление безопасности для России, выяснение любой информации, которая затрагивает национальные интересы государства. Поскольку структура не афиширует свою деятельность, то про нее ходит множество мифов и неофициальных фактов. Например, один из них: Внутри Службы внешней разведки есть подразделение «Заслон», созданное по указу президента. Каждый раз, когда президент приезжает в различные страны, где есть «горячие точки» войны, его сопровождает группа «Заслон», чтобы обезопасить жизнь представителя страны. Данные от прессы уточняют, что группировка активно принимает участие в операционных разведках в Иране с 2015 года. Тем не менее, официально подтвердить факты – невозможно, а СВР отрицает наличие такого разряда в своей структуре.

ГРУ летучая мышь – не полевой мышонок

Не многим известно, что после создания разведки в 1918 году, она еще долго не вскрывала факт о своем формирование. Логотип военной разведки не вешался на рукава и погоны, а наоборот тщательно прятался военными. Да и само разведывательное управление было больше похоже на партизан, чем на продуманную военную структуру.

Но к 1930 годам положение ГРУ укрепилось, будто СССР знало, что Вторая Мировая уже близко и к ней надо подготовить специальное подразделение военных. Граждане Советского Союза «расползлись» по всему миру. Они были обычными жителями в странах: Европы, в Южной и Северной Африке, Японии и Китае. Но на самом деле вели различные разведывательные операции, которые касались самой могущественной страны СССР. Как правило, кандидатами в разведчики становились обычные люди, добровольцы с повышенным чутьем и интуиций. Их труд оценивался очень высокой ставкой от государства, но строгими требованиями, не выполнение которых - каралось смертью. Власть СССР понимала, что имея своих граждан на территории других стран, они могут запросто предать «родину», поскольку разведчики осознавали, кто на самом деле принесет угрозу и чья система начнет войну первой. Поэтому отбор резидентов происходил с помощью различных психологических и физических проверок кандидатов на верность своему государству. Одни только фильмы и книги на реальных событиях насчитывают в себе тысячу поступков, когда молодые люди отдавали жизнь, не выдавая информацию о СССР. Так вот, в жизни таких поступков – было еще больше. Особо поражали партизаны, которые нарочно сдавались в плен. Одну из таких историй нам рассказывал наш дед. Цитируем:

«В моем отряде был Пилугин Максим, партизаны на момент 1941-1945 годов имели свои подразделения в каждом военном округе. Когда немецкая облава дошла до Москвы в 1941, где мы обустроили базу передачи информации в основной военный штаб – пришлось бежать. Максим Пилугин, которому на тот момент было 19 лет, принял решение остаться и сдасться в немецкий плен. Он сумел прикинуться предателем родины, при этом избежать расстрела от немецкой группировки. Через сутки ему удалось сбежать от пьяных и уставших немцев. Он принес важную информацию о прибытие следующего немецкого отряда в округ Москвы. За такой своеобразный и смелый поступок, парню чуть не назначили высшую меру наказания – трибунал. Власть считала, что он это сделал намеренно, передал показания немцам о нахождение остальных партизанских отрядов Москвы. Нам, с руководством удалось опровергнуть их предположения и Пилугина освободили. Для меня он герой».

Почему у разведчиков летучая мышь?

На этот вопрос не сложно дать ответ, но давайте по порядку разберемся, что случилось с ГРУ ГШ СССР, после окончания войны.

В 1945 году, когда конец Второй Мировой войны был объявлен, все данные разведывательных групп попали не в надежных руках. Полковник Пеньковский передал много секретной информации британским войскам. Узнав об этом, власть сменила начальника ГРУ, и в 1963 году на пост вышел новый зампед Петр Ивашутин. Он служил на благо родины долгие 24 года, находясь в постоянном напряжение, сумел вывести разведку СССР на новый, значительный уровень. Структура приняла еще более жесткие требования и стала самой информативной и мощной в военно-разведывательных операциях.

Особо на укрепление будущей России, повлияло создание информационных источников по всему миру. Теперь информация успевала предупреждать российское военное руководство о военных угрозах до момента пока что-то случиться. Ситуация с 1941 годом – не могла повториться во второй раз. Также, военный деятель Ивашутин создал радиотехническое управление разведкой в Лурдесе. С 1965 годов вся территория США оказалась под тщательной советской прослушкой.

На сегодняшний день Ивашутин является самым уважаемым и значимым человеком для Российской Федерации. Благодаря его подходу, Россия имеет неоспоримые преимущества, четкую стратегию и сильный разведывательно-военный нрав.

«Официальный герб разведки, структура не имела вплоть до 1992 года, потому что старалась быть максимально секретной и «несуществующей». В 1992 году эмблема ГРУ России приняла вид черной летучей мыши, символизируя секретность и таинство».

Военная разведка «мышь» узаконилась после распада СССР?

Не менее тяжелыми временами для разведывательной службы стало падение СССР. Представьте, вся база, структура, информация – в один миг потеряла контроль, действующих лиц и словно испарилась с лица земли. Было принято немедленно решение выбрать альтернативного начальника ГРУ способом голосования. В 1992 результатами голосования был выбран Федор Ладыгин. На него пришел приказ сверху, и бывшему военному ничего не оставалось, как согласиться, иначе последствия были бы неблагоприятными.

Его основной целью, как признается сам Ладыгин, было сохранение структуры разведывательного органа Российской Федерации. При нем не случилось ни одной программной реформации. ГРУ так и остался носить свое название Главное разведывательное управление.

ГРУ история – слегка изменил Ельцин. Он был убежден, что раз война закончилась – значит и разведка может ослабить узды своего распространения. Были жутко сокращены расходы на работу военной структуры, можно сказать они стали совсем символичные. Все разведчики, которые находились по всему миру, практически в каждой сильной военной стране – возвращались на родину. Агентурная сеть превратилась ни в что. Информация добывалась только с некоторых стран Евросоюза и США.

Символ спецназа, эмблема разведки: чем славится военный орган на 2010-2020 год?

По наступлению нулевых годов, дела ГРУ пошли вверх. Уже в 2006 году для Государственного разведывательного управления в Москве построили штаб-квартиру. 8-этажное здание, с новым специальным оборудованием, 2 вертолетные площадки, тренировочный блок и комнаты для отдыха сотрудников, поразили даже самого президента, который прилетел посмотреть на здание, возведенное Спецстроем за 3 года. Особенно Путину понравилась электронная карта мира. На ней отображаются все территории, где работают разведчики, местонахождение российских ядерных оружий, авиа и сухопутная техника.

За 30 лет независимости России, структура уплотнилась настолько, что сейчас имеет влияние практически на все страны мира. Благодаря постоянной передачи секретной информации, Генеральное управление держит «спокойствие» национальных интересов под своим контролем.

Спецназ «Летучая мышь» заявил о себе открыто, также, после 2006 года. Если в 1950 годах о его реальном существовании знали лишь единицы, то сейчас орган проводит свои работы открыто. Каждому военнослужащему спецназовцу предоставляется форма, оружие, защита, удостоверения. На плече крепится эмблема, она обозначает символику военной разведки различных войск. Первым отличительным знаком стала, та самая «Летучая мышь спецназа ГРУ». Она расшифровывается, как секретность, таинственность и работа под покровом ночи. Солдаты очень полюбили символику. Генеральный штаб разведывательной службы в своих зданиях имеет данный символ на полу или стенах помещения. Бывшие разведчики оставляют себе эмблему пожизненно, набивая татуировки на частях тела. К 2005 годам, привычный фрагмент формы спецназа стала вымещать красная гвоздика. Символ верности и стойкости из 5 лепестков отображал 5 видов разведки. В 2005 году гвоздика стала официальной символикой на рукаве каждого спецназовца. Тем не менее, «Летучую мышь» никто не искоренил, она остается допустимой нашивкой на рукаве разведчика.

Российская разведка – это сильнейшее объединение. Благодаря грамотной работе наших солдат, их верности и честности перед страной, мы имеем защиту и уверенность в завтрашнем дне.