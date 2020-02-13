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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Будапешта

, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Будапешта
Будапешт, Венгрия, фото: pixabay.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало рассекреченные документы к празднованию 75-летия освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов, произошедшего 13 февраля 1945 года.

Соответствующая публикация появилась на сайте министерства. 13 февраля 1945 года советские войска освободили от гитлеровских оккупантов столицу Венгрии - Будапешт, что привело к выходу страны из Второй мировой войны и изменило стратегическую обстановку на фронте.

Среди рассекреченных материалов допрос одного из высших государственных чиновников, перешедшего на сторону освободителей и показания пленного венгерского генерала Габора Герлоци. Представлено множество фотографий разрушенного Будапешта и данные о зверствах нацистов.

Решение обнародовать документы является частью деятельности Минобороны для сохранения исторической правды о ВОВ. В сегодняшней Венгрии чтут память о тех, кто освободил Будапешт и всю страну от фашистов. В Москве на Поклонной горе в честь подвига Красой Армии сегодня вечером прогремит салют.

АС

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