National Interest заявил об опасности российских

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2 февраля 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

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Эксперт известного журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для Соединенных штатов Америки.

Как отмечается в публикации, "Солнцепеки" отличаются не только разрушительной мощью, позволяющей физически уничтожать противника в таких укреплениях, как бункеры и туннели, но и оказывают серьезный психологический эффект.

"Задача в том, чтобы использовать это оружие - разрушительное как в физическом, так и в психологическом плане - для того, чтобы уничтожить города, бункеры и транши вражеских войск", - пишет автор материала Майкл Пек.

Эксперт цитирует российские СМИ, где говорится, что огнеметные системы обеспечивают полное разрушение на большой территории. Залп "Солнцепеков" создаст плацдарм для наступления мотострелковых соединений и танков "Армата".