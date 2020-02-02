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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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National Interest заявил об опасности российских "Солнцепеков"

, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

National Interest заявил об опасности российских
фото: скриншот видео

Эксперт известного журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для Соединенных штатов Америки.

Как отмечается в публикации, "Солнцепеки" отличаются не только разрушительной мощью, позволяющей физически уничтожать противника в таких укреплениях, как бункеры и туннели, но и оказывают серьезный психологический эффект.

"Задача в том, чтобы использовать это оружие - разрушительное как в физическом, так и в психологическом плане - для того, чтобы уничтожить города, бункеры и транши вражеских войск", - пишет автор материала Майкл Пек.

Эксперт цитирует российские СМИ, где говорится, что огнеметные системы обеспечивают полное разрушение на большой территории. Залп "Солнцепеков" создаст плацдарм для наступления мотострелковых соединений и танков "Армата".

АС

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