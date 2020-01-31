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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Армия 13+

Государства увеличивают военные расходы

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Государства увеличивают военные расходы
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Исследовательская компания Forecast International выяснила, что за последние пять лет военные расходы государств всего мира увеличились на 13% и составили более 1600 миллиардов долларов. В течение ближайших трёх лет они увеличатся ещё на 10%.

Больше всего средств на производство оружия потратили государства Северной Америки, Азии и Европы. Ближний Восток, Африка, напротив, расходуют деньги на создание линии обороны.

Лидером по военным расходам являются США. В год государство тратит порядка 690 миллиардов долларов. Далее идёт Китай, Саудовская Аравия.  Россия в этом рейтинге занимает восьмое место.

Военные программы государств нацелены на создание гиперзвукового оружия, робототехники. Современное оружие становится дороже в цене и обслуживании. Из-за роста напряжённости во всём мире спрос на новинки оружия стремительно увеличивается. Государства стараются приобрести как можно больше оружия, чтобы обезопасить себя от нападений.

Серьёзное напряжение можно заметить в Юго-Восточной Азии. После того как Китай начал предъявлять претензии к территориям региона, многие государства задумались об усилении безопасности. Страны активно закупают авиацию, военно-морскую технику и ракетное вооружение.Само наличие оружия создаёт дополнительное напряжение, которое может в любой момент вылиться в войну.

ПВ

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