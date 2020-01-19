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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Армия 13+

Турбореактивный беспилотник США разбился в ходе испытаний

, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

Турбореактивный беспилотник США разбился в ходе испытаний
фото: соцсети

Новейший многоразовый беспилотник с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin успешно запустили с военно-транспортного самолета, сообщил разработчик машины. Однако испытания завершились незапланированно. 

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Речь идет о первом полете аппарата, состоявшемся в ноябре 2019 года над полигоном Дагуэй в штате Юта. Дрон был запущен с самолета C-130, его полет продолжался 1:41. В конце теста американский беспилотник разбился.

В ходе испытаний проверялась работа систем самолета-носителя и беспилотника. В компании Dynetics сообщили, что тест прошел "без аномалий". Крылья развернулись, двигатель запустился, отклонений от траектории не было.

В конце испытаний двигатель отключили, был раскрыт тормозной парашют, который должен был помочь машине вернуться на землю. Однако аппарат был потерян во время приземления из-за нераскрытия основного парашюта.

АС

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