Турбореактивный беспилотник США разбился в ходе испытаний

//Армия 13+

19 января 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Новейший многоразовый беспилотник с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin успешно запустили с военно-транспортного самолета, сообщил разработчик машины. Однако испытания завершились незапланированно. Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии

Речь идет о первом полете аппарата, состоявшемся в ноябре 2019 года над полигоном Дагуэй в штате Юта. Дрон был запущен с самолета C-130, его полет продолжался 1:41. В конце теста американский беспилотник разбился.

В ходе испытаний проверялась работа систем самолета-носителя и беспилотника. В компании Dynetics сообщили, что тест прошел "без аномалий". Крылья развернулись, двигатель запустился, отклонений от траектории не было.

В конце испытаний двигатель отключили, был раскрыт тормозной парашют, который должен был помочь машине вернуться на землю. Однако аппарат был потерян во время приземления из-за нераскрытия основного парашюта.



