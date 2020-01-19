Легендарный разведчик рассказал об операции по спасению Кракова

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19 января 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ботян Алексей Николаевич, фото: Википедия

Население Польши с большим энтузиазмом встречало Красную армию, освобождавшую страну в 1945 году, так как бойцы были предвестниками скорого окончания войны, рассказал разведчик, Герой России Алексей Ботян. В МИД Польши прокомментировали публикацию документов об освобождении Варшавы

Сейчас о вкладе в спасение Кракова поляки умалчивают, пишет ТАСС, хотя город уцелел в том числе благодаря Ботяну. В то время в этом районе действовало несколько разведгрупп, но у всех была одна задача - помочь молниеносному продвижению Красной армии к Кракову.

Алексей Николаевич руководил операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистами в начале 1945 года: "Все-таки, партизаны - это одно, а Красная армия - другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится", - поведал легендарный разведчик.

Советские партизаны тогда взорвали Ягеллонский замок, где у фашистов был склад боеприпасов. Благодаря знанию польского языка Ботян смог выстроить "хорошие связи с польским подпольем". Это и помогло ему найти работника замка, который и заложил там мину.

Между тем, по словам Алексея Николаевича, партизаны, воевавшие тогда в составе Армии Крайовой, опиравшейся на поддержку Великобритании, были недовольны приходом "красных". Ведь они намеревались самостоятельно освободить Польшу от немецкого господства.



