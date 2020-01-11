В ходе учений Минобороны РФ в Казахстане упал обломок ракеты

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11 января 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан после плановых учений на полигоне, который арендует российское Министерство обороны, за пределами территории упали обломки ракеты. Путин понаблюдал за учениями в Черном море

Об этом сообщает сегодня, 11 января, военное ведомство Казахстана. На месте падения обломков не было взрывов, разрушений и жертв, а пуск ракет проводился согласно заранее согласованному с РФ годовому плану.

Отмечается, что ситуация не представляет опасности. Место падения обломков оцеплено, работают сотрудники Министерства внутренних дел. В российском Министерстве обороны произошедшее пока не комментируют.