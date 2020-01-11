В ходе учений Минобороны РФ в Казахстане упал обломок ракеты

В Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан после плановых учений на полигоне, который арендует российское Министерство обороны, за пределами территории упали обломки ракеты.
Об этом сообщает сегодня, 11 января, военное ведомство Казахстана. На месте падения обломков не было взрывов, разрушений и жертв, а пуск ракет проводился согласно заранее согласованному с РФ годовому плану.
Отмечается, что ситуация не представляет опасности. Место падения обломков оцеплено, работают сотрудники Министерства внутренних дел. В российском Министерстве обороны произошедшее пока не комментируют.