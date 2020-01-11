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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В ходе учений Минобороны РФ в Казахстане упал обломок ракеты

, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

В ходе учений Минобороны РФ в Казахстане упал обломок ракеты
фото: pixabay.com

В Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан после плановых учений на полигоне, который арендует российское Министерство обороны, за пределами территории упали обломки ракеты. 

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Об этом сообщает сегодня, 11 января, военное ведомство Казахстана. На месте падения обломков не было взрывов, разрушений и жертв, а пуск ракет проводился согласно заранее согласованному с РФ годовому плану.

Отмечается, что ситуация не представляет опасности. Место падения обломков оцеплено, работают сотрудники Министерства внутренних дел. В российском Министерстве обороны произошедшее пока не комментируют.

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