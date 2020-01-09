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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Армия 13+

Какие военные конфликты 2019 года продолжатся в 2020?

, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

Какие военные конфликты 2019 года продолжатся в 2020?

В 2019 г. не произошло улучшения отношений между Россией и США. Но не случилось и резкого ухудшения. Внутриполитическая борьба в США настолько остра, что в ход идёт всё, а «русский фактор» в особенности.

Несмотря на то что «вмешательство в выборы» и «русские связи» Трампа доказать не удалось, за океаном всё равно муссируют эту тему. Мифическое «вмешательство» недавно опять вылезло как повод для принятых Сенатом санкций, против которых выступили и Госдеп, и Пентагон, и администрация, и бизнес. Такое ощущение, что в борьбе за власть соперничающие силы готовы распилить Америку пополам. Всё это больше вредит самим США, в том числе во внешнеполитической сфере.

В результате вместо продления договора СНВ-3 американцы занимаются забалтыванием темы. А ведь он куда нужнее именно Вашингтону, чем нам.  В уходящем году прекратил своё существование Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).  Россия после крушения ДРСМД заявила, что не будет официально ничего испытывать, пока этого не сделают американцы, – теперь руки для публичной презентации давно заготовленного у нас развязаны.

В уходящем году продолжилось укрепление русско-китайского военно-политического марьяжа, который обе стороны избегают называть альянсом. Но который всё больше и больше таковым является во всём, кроме названия.

Также в 2019 году сирийская армия и российская группировка войск продолжали возвращать контроль над страной.

Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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