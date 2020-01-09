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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В 2020 году в российскую армию поступят первые "Удавы"

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

В 2020 году в российскую армию поступят первые

Минобороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав". Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Там также отметили, что предприятие оборонно-промышленного комплекса [ЦНИИТочмаш госкорпорации "Ростех"] передаст Министерству обороны партию 9-мм пистолетов "Удав" в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

"Удав" показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе при экстремальных температурах, что делает его пригодным для применения всеми родами войск", - рассказали в ведомстве.

Калибр оружия - 9 мм, длина - 206 мм, ширина - 36 мм, высота - 145 мм. В "Удаве" предусмотрены слоты для 18 патронов. Из "Удава" можно пробить бронированную пластину толщиной 4 мм, находясь от нее на расстоянии в 50 метров.

АС

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