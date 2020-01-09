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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Путин понаблюдал за учениями в Черном море

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин понаблюдал за учениями в Черном море
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил совместные учения Черноморского и Северного флотов, которые прошли в Черном море. Президент находился на борту ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов".

В учениях приняли участие свыше 40 летательных аппаратов ВКС РФ, одна подлодка ЧФ и более 30 кораблей. Были произведены ракетные стрельбы, для которых использовались крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные ракеты «Москит», а также гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал». Руководил учениями главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, также на них присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу.

АБ

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