Эрдоган объявил о начале отправки в Ливию турецких военных

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6 января 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото: соцсети

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о том, что военнослужащие его страны уже отправляются в Ливию в рамках соглашения с правительством национального согласия (ПНС), контролирующего Триполи. Эрдоган подписал закон о вводе войск в Ливию

По турецкого лидера, военнослужащие будут заниматься координацией правительства национального согласия: "Наша цель - поддержать законное правительство", - сказал глава государства в эфире телеканала CNN Turk.

Напомним, 4 января ливийский парламент проголосовал за отмену соглашения о введении турецких войск на территорию страны. В парламенте также призвали прекратить любые отношения с Турцией и закрыть посольства.

Минобороны Турции опубликовало кадры отправки войск в Ливию. Ранее официальная Анкара поддержала признанное ООН правительство в Триполи. На видеозаписи турецкие военные в полной экипировке грузятся на борт.