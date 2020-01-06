Эрдоган объявил о начале отправки в Ливию турецких военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о том, что военнослужащие его страны уже отправляются в Ливию в рамках соглашения с правительством национального согласия (ПНС), контролирующего Триполи.
По турецкого лидера, военнослужащие будут заниматься координацией правительства национального согласия: "Наша цель - поддержать законное правительство", - сказал глава государства в эфире телеканала CNN Turk.
Напомним, 4 января ливийский парламент проголосовал за отмену соглашения о введении турецких войск на территорию страны. В парламенте также призвали прекратить любые отношения с Турцией и закрыть посольства.
Минобороны Турции опубликовало кадры отправки войск в Ливию. Ранее официальная Анкара поддержала признанное ООН правительство в Триполи. На видеозаписи турецкие военные в полной экипировке грузятся на борт.