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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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США нанесли авиаудары по объектам в Ираке и Сирии

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

США нанесли авиаудары по объектам в Ираке и Сирии
фото: pixabay.com

Американские ВВС разбомбили объекты движения "Хезболла" в Ираке и Сирии. Удары последовали за ракетной атакой в Ираке, в результате которой погиб американский подрядчик из числа гражданских лиц.

"В ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлы" (KH) по иракским базам военные США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам KH в Ираке и Сирии", - отметил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

Удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки "атаковать в будущем" силы коалиции, отметил он. Три цели были атакованы в Ираке и две в Сирии: уничтожены склады с оружием, места координации сил и управления.

АС

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