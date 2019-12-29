США нанесли авиаудары по объектам в Ираке и Сирии

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29 декабря 2019, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Американские ВВС разбомбили объекты движения "Хезболла" в Ираке и Сирии. Удары последовали за ракетной атакой в Ираке, в результате которой погиб американский подрядчик из числа гражданских лиц.

"В ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлы" (KH) по иракским базам военные США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам KH в Ираке и Сирии", - отметил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

Удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки "атаковать в будущем" силы коалиции, отметил он. Три цели были атакованы в Ираке и две в Сирии: уничтожены склады с оружием, места координации сил и управления.