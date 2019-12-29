//Армия 13+

29 декабря 2019, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

военная форма от Юдашкина,фото соцсетей

Военная форма для солдата - это надежность, комфорт, тепло, функциональность и честь.

Но в Российской Федерации при отличном развитии армии, она не всегда отвечала всем 5-тью параметрам. Более того, одежда красноармейца больше 100 лет назад, считалась самой многофункциональной и продуманной. Спустя десятки лет ситуация изменилась. Уже в 1994 был подписан указ, который гласил о радикальных изменениях в военной форме солдат. С тех пор Россия отошла от привычного образца одежды военнослужащих и внесла коррективы в оформление новой партии одежды.

Эволюция военной формы в России с 1994 - 2008, какие видоизменения произошли?

Цвет формы стал оливковым.

Военная шинель была сменена на длинное пальто.

Кителя стали похожи на пиджаки с вставными карманами.

Появились нашивки на рукавах. Они обозначали к какому роду войск принадлежит служащий.

После ряда столь значительных изменений, эксперты и солдаты сделали вывод, что Министерство Обороны России лишь упростили одежду и свели до минимума различные дизайнерские решения.

Новое, но уже менее радикальное изменение формы случилось в 1997 году. Когда звезды на погонах генералов, заменили с одной большой звезды на четыре маленьких.

После, власть не вносила никаких масштабных перевоплощений ближайшие 10 лет.

В 2007 году, случился некий переворот с военной формой российских военнослужащих.Именно о нем мы хотим рассказать в данной статье.

К вашему вниманию предоставляем ряд интересных и, даже, скандальных вопросов о эволюции военной формы в России:

Какая бывает военная форма? Кто дизайнер военной формы в России? Как выглядит солдат России и комфортно ли ему в спец. одежде? Кто шьет форму для армии России? Форма Юдашкина для военных - идеальна?

Виды военной формы

Современная армия - это не только постоянные наряды вне очереди, уборка территории и маршировка по плацу. Это специальная структура, которая готовит молодых парней, а сейчас и девушек к военной службе. К умению принимать важные и ответственные решения, быть стойким и терпеливым. Воспитывать характер и волю, защищать честь и свою родину.

Именно поэтому, для различных военных мероприятий было создано несколько видов форм, которые выдаются при поступление солдата на службу. А именно:

Полевая форма - одежда, в которой солдаты проходят спец. учения, тренируются, несут службу.

Парадная - в ней солдат находится на официальных событиях.

Офисная - в этой форме военнослужащий ходит на учебу.

Усовершенствованный вид военной формы имеет аж 8 слоев одеяний. Такую концепцию создал и попытался реализовать известный дизайнер Валентин Юдашкин. Именно он в 2010 году, создал большой проект для Министерства Обороны, который должен был сделать службу солдат доскональной и высокоэффективной. На деле вышло по другому…

Новая военная форма от Юдашкина

Как известно многим, Юдашкин - знаменитый модельер, который шьет шикарную одежду в пределах нашей страны. Валентин стал участником отборочного конкурса на пошив военной коллекции и выиграл в нем. В 2010 году выпустил партию из 100.000 форм для военнослужащих.

Какая глазами Юдашкина должна быть военная форма в России и что он видоизменил?

Перенес погоны на грудь и рукав. Стал изготавливать большое количество деталей “на липучке” У офицеров появились шерстяные свитера. Шинели сделали приталенными. Сапоги приобрели более четкого, строгого и нарядного вида.

Казалось бы, что форма Юдашкина стала самым идеальным и грациозным нарядом за последние 10 лет. Но уже в холодные зимы 2011-2012 года - солдаты публично озвучили свое недовольство. Оно выражалось так:

Сильное шуршание при движение.

Одежда рвется и плавится во время учений.

Холодная и не стойкая к низким температурам.

Другими словами, форма от Юдашкина потерпела крах. Но дизайнер не признал его, оспорив свое участие в создание спец.одежды. Аргументировал просто:

“Министерство Обороны России внесла в мою коллекцию радикальные изменения….. Я официально заявляю, что не имею причастия к созданию той формы, которую военные носят сейчас”

Военная форма в российской армии или как должен выглядеть солдат на 2019 год?

Новая военная форма базируется из 8 составляющих слоев, которые одеваются поочередно.Они способны защитить служащего в морозы - 40, и быть оптимально-комфортными при температуре +15.

Вариант летний:

Легкий трикотаж шорты+футболка. Имеет свойства балансировать терморегуляцию солдата. Летний полевой костюм из облегченной хлопковой ткани, с прочными вставками на локтях и коленях.

Вариант зимний:

Нательное облегченное белье. (Кальсоны и кофта) Флисовый костюм ( ворсованный костюм) Куртка на флисе. Ветровочная куртка. Демисезонный костюм. Ветрозащитный костюм с отдельным накидным капюшоном. Жилет. Утепленный костюм с головными уборами в виде маски и шапки-ушанки.

Уже в 2018 году было выпущено более 500.000 комплектов формы для солдат. Военнослужащие дают позитивные комментарии насчет современного выпуска одежды. Они считают, что это форма является одной из самых лучших за счет свойству поддерживать тепло.