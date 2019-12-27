В Минобороны опровергли информацию о драке военных РФ и США в Сирии

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27 декабря 2019, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В Минобороны РФ заявили, что информация о драке между военными РФ ти США в Сирии, ранее опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.

"Сообщение SOHR о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии - примитивный фейк", - заявили в ведомстве.

Инцидент, по данным обсерватории, произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер в провинции Эль-Хасака. Якобы местные жители обвинили американцев в предательстве, а позже прибыли и российские военные.

В Минобороны также подчеркнули, что в настоящее время все военнослужащие российского Центра примирения и подразделений российской военной полиции продолжают выполнять задачи в обычном режиме.