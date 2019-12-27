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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Первый комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Первый комплекс
Ракетный комплекс "Авангард", фото: Википедия

Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" в пятницу утром впервые заступил на боевое дежурство. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 27 декабря на боевое дежурство первого ракетного полка", - говорится в сообщении., которое цитирует ТАСС.

Как отмечается, он оснащен новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", способный развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.

АС

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