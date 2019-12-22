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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Лавров: Россия готова презентовать США ракетный комплекс "Сармат"

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Лавров: Россия готова презентовать США ракетный комплекс
Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото: Instagram

Российская готова продемонстрировать США ракетный комплекс "Сармат". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Авангард" мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом", - заявил глава внешнеполитического ведомства, отметив, что РФ готова встраивать эти системы в СНВ-3.

При этом министр подчеркнул, что остальные системы, о которых ранее рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года, не покрываются договором СНВ.

АС

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