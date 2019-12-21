Военные Норвегии заявили, что испытания российского фрегата вызвали радиошумы

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21 декабря 2019, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Судостроительный завод "Северная верфь"

Норвежские военные сообщили о помехах в работе радиооборудования и радаров в северных регионах страны. По их мнению, помехи связаны с испытаниями российского фрегата "Адмирал флота Касатонов".

Сбои продолжались до четверга, 19 декабря, и шли на частоте работы российской системы спутникового слежения ГЛОНАСС. В пятницу, 20 декабря, шумовые сигналы транслировались на частоте, используемой системой GPS.

В Министерстве обороны Норвегии считают, что эти помехи явились побочным эффектом от испытаний фрегата, стартовавших 18 декабря. Вместе с тем, военные этой страны оценивают эти последствия как "непреднамеренные".