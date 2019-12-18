В Сирии прошли повторные испытания российских Су-57

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18 декабря 2019, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com, © Twitter.com

Российские истребители пятого поколения Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии, сообщил на брифинге с военными атташе иностранных государств начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов.

"Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", - сказал он, передает газета "Красная звезда".

По словам начальника Генерального штаба, в целом авиационные соединения и воинские части за год получили 139 современных летательных аппаратов. Герасимов сообщил, что планово развиваются силы общего назначения.

Кроме того, он отметил, что Россия не планирует наращивать военную группировку в Сирии. По его словам, там уже достаточно российских сил для эффективной помощи сирийской армии в борьбе против террористов.