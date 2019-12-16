Германия покидает НАТО?

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16 декабря 2019, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

Канцлер Германии Ангела Меркель, фото: Instagram

Германия неожиданно заявила о намерениях покинуть Североатлантический альянс. Поводом стало нежелание сотрудничать с США из-за резких заявлений Трампа и попыток навязать Европе свою политику.

Об этом объявили военные эксперты из Австрии, отмечает издание "Contra Magazin". Аналитики констатировали, что у ряда политиков Федеративной Республики Германии есть целенаправленный план по выводу страны из НАТО.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал военный союз "мертвым мозгом", и потребовал от НАТО новой стратегии, возобновления диалога с Россией и необходимости сосредоточиться на борьбе с терроризмом.