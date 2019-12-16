Появилось видео

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16 декабря 2019, 16:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: youtube-канал Минобороны РФ

скриншот кадра из кабины пилота в момент воздушной дуэли на скриншоте youtube-видео Минобороны РФ

Видео сложных маневров боевых самолетов опубликовало российское Минобороны. Полеты были проведены на Камчатке.

В небе над Камчаткой морская авиация Тихоокеанского флота провела учения. Истребители выполнили несколько сложных маневров.

«Среди них фигуры «бочка», маневрирование с большими углами крена по восходящей и нисходящей траекториям полёта, а также с большими углами набора высоты и снижения», — пояснило Минобороны в описании видео: «Помимо отработки навыков пилотирования, в ходе подобных тренировок летный состав воспитывает в себе устойчивость к длительным перегрузкам при выполнении виражей на предельных скоростях самолёта».

В учениях были задействованы истребители МиГ-31. Они считается одним из лучших в мире.