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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Армия 13+

Появилось видео "воздушной дуэли" истребителей МиГ-31 над Тихим океаном

, 16:50 [ «Аргументы Недели», ] Источник: youtube-канал Минобороны РФ

Появилось видео
скриншот кадра из кабины пилота в момент воздушной дуэли на скриншоте youtube-видео Минобороны РФ

Видео сложных маневров боевых самолетов опубликовало российское Минобороны. Полеты были проведены на Камчатке.

В небе над Камчаткой морская авиация Тихоокеанского флота провела учения. Истребители выполнили несколько сложных маневров.

«Среди них фигуры «бочка», маневрирование с большими углами крена по восходящей и нисходящей траекториям полёта, а также с большими углами набора высоты и снижения», — пояснило Минобороны в описании видео: «Помимо отработки навыков пилотирования, в ходе подобных тренировок летный состав воспитывает в себе устойчивость к длительным перегрузкам при выполнении виражей на предельных скоростях самолёта».

В учениях были задействованы истребители МиГ-31. Они считается одним из лучших в мире.

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