СМИ: новая ракета США стала угрозой российским C-400

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15 декабря 2019, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Twitter

Новая ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля", которая разрабатывается для ВВС и ВМС США, якобы сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны.

Об этом заявил генерал армии Соединенных штатов Америки Джон Рафферти, передает издание Breaking Defense. По его словам, ракета усилит американские войска. Она встанет на вооружение в 2023 году.

По его словам, максимальная дальность PrSM равняется 499 км. Но этот показатель может быть повышен до 550 км, поскольку США и РФ не связаны обязательствами ДРСМД, напомнил американский военный.

Новая ракета PrSM в ближайшем будущем будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной, в частности, зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.