Путин подписал указ об осеннем призыве

//Армия 13+

1 октября 2019, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре текущего года 132 тысяч человек в армию на военную службу. Документ опубликован на сайте Кремля во вторник, 1 октября. В РФ изменились правила призыва на военную службу

На военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с Федеральным законом. Весной в Вооруженные силы России было призвано 135 тысяч человек.

Ранее, 1 сентября, как уже сообщали АН, вступил в силу закон, вводящий изменения в правила призыва граждан на срочную службу. Теперь военнослужащие смогут досрочно уволиться в случае возникновения определенных обстоятельств.

Кроме того, отныне призывники могут отказаться от отсрочки от армейской службы. Это касается студентов, которые обучаются очно, тех, кто имеет ученую степень, а также сыновей или родных братьев военных, погибших на службе.