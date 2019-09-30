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30 сентября 2019, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

В понедельник с космодрома Плесецк был выполнен учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Аналог боевой части ракеты поразил цель на Камчатке, сообщили в Минобороны РФ.

Как передает ТАСС со ссылкой на ведомство, цель стрельбы - подтверждение летно-технических характеристик ракетного комплекса: "Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", - отметили в Минобороны.

По данным российского военного ведомства, удачно прошедший пуск свидетельствуют о технической готовности МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения, отметили в пресс-службе.