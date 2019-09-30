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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Армия 13+

С космодрома Плесецк проведен пуск МБР "Тополь-М"

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

В понедельник с космодрома Плесецк был выполнен учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Аналог боевой части ракеты поразил цель на Камчатке, сообщили в Минобороны РФ.

Как передает ТАСС со ссылкой на ведомство, цель стрельбы - подтверждение летно-технических характеристик ракетного комплекса: "Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", - отметили в Минобороны.

По данным российского военного ведомства, удачно прошедший пуск свидетельствуют о технической готовности МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения, отметили в пресс-службе.

АС

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