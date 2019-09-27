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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Появилось видео первого совместного полета Су-57 и "Охотника"

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Перспективный ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет совместно с новейшим истребителем Су-57. Об этом журналистам сообщили в пятницу в Минобороны РФ, опубликовав видеозапись. 

Минобороны опубликовало видео первого полета "Охотника"

Минобороны опубликовало видео первого полета "Охотника"

В ходе полета было отработано взаимодействие между беспилотником и истребителем "по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиасредств поражения", отметили в Минобороны.

На опубликованных военным ведомством кадрах видно, как самолет и беспилотный аппарат поднимаются в воздух и летят рядом друг с другом в небе. Также на видеозаписи продемонстрирована посадка "Охотника".

Напомним, первый полет "Охотника" состоялся 3 августа и продлился более 20 минут. Под управлением оператора он совершил несколько облетов аэродрома на высоте порядка 600 метров и выполнил успешную посадку.

АС

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