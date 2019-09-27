Государственную тайну не сдержал офицер Хабаровского края

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27 сентября 2019, 13:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Государственную тайну разгласил военнослужащий в Хабаровском крае. Решением суда офицеру был выписан штраф.

Как выяснилось в ходе заседания, военный войсковой части 51460 привлек одного из своих подчиненных, служащих той же части, к работе с топографическими картами. Документы содержали сведения, не предназначенные к разглашению. Соответствующего допуска к бумагам военнослужащий не имел. Сотрудники контрразведки выявили факт преступления, и офицер отправился под суд.

- Хабаровским окружным военным судом подсудимый признан виновным по статье о разглашении государственной тайны. Он приговорен к штрафу в размере 20 тысяч рублей, - сообщили представители пресс-службы УФСБ России по Восточному военному округу.