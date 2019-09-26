Минобороны рассказало о российских подлодках в Сирии

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26 сентября 2019, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг, 26 сентября, в Минобороны РФ сообщили о том, сколько подлодок и боевых кораблей в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота Российской Федерации в сирийском порту Тартус.

"Вчера подводная лодка, выполнявшая в течение трех недель задачи в море, ошвартовалась, экипаж отдыхает в пункте базирования Тартус", - заявил командир оперативного командования в дальней морской зоне Сергей Тронев.

Он добавил, что вторая подлодка пополнила запасы и готовится к выходу в море. По его словам, на данный момент в Тартусе находятся три боевых катера и три судна обеспечения российского Военно-морского флота.