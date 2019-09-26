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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Армия 13+

В НАТО отвергли предложение Путина о моратории на РСМД

, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе выглядит "нереальным". Об этом накануне заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

"Мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность", - отметила она, добавив, что Российская Федерация уже "в нарушение договора о РСМД" "развернула SSC-8".

Представитель НАТО призвала Россию "вести себя как ответственный международный субъект". По ее словам, речи о моратории на размещение РСМД идти не может, пока Россия не свернет свои нарушающие Договор системы.

Напомним, участники Североатлантического альянса оценили ракету и пришли к выводу, что она "нарушает договор о РСМД". По их мнению, оружие имеет радиус действия более 500 километров, Москва же это отрицает.

АС

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