//Армия 13+

24 сентября 2019, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Модернизированный малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Смерч" впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран" в акватории Японского моря. Видео пуска опубликовало Минобороны.

Отмечается, что ракета Х-35 успешно поразила дрейфующую надводную мишень, которая располагалась в 50 км от боевого корабля. Для выполнения задания были привлечены 10 боевых кораблей и вспомогательных судов.

В официальном сообщении военного ведомства также отмечается, что ранее со "Смерча" также провели стрельбу из новой корабельной универсальной автоматической пушки АК-176МА и артиллерийской установки АК-630.



