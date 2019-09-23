Кудрин отреагировал на заявление Шойгу по расходам на армию

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23 сентября 2019, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал свои слова о "неподъемном бремени" оборонных расходов для экономики России. Об этом сегодня сообщает РИА Новости. Шойгу ответил Кудрину словами Жванецкого

Ранее, как уже сообщали АН, министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец" заявил, что "стенания" господина Кудрина о раздутом российском оборонном бюджете - надуманы и основаны на размытых критериях.

"Почитал СМИ и удивился. Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорю, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель - эффективность", - отметил Кудрин на своей странице в Twitter.