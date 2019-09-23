Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия 13+

Кудрин отреагировал на заявление Шойгу по расходам на армию

23 сентября 2019, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал свои слова о "неподъемном бремени" оборонных расходов для экономики России. Об этом сегодня сообщает РИА Новости. 

Шойгу ответил Кудрину словами Жванецкого

Шойгу ответил Кудрину словами Жванецкого

 

Ранее, как уже сообщали АН, министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец" заявил, что "стенания" господина Кудрина о раздутом российском оборонном бюджете - надуманы и основаны на размытых критериях.

"Почитал СМИ и удивился. Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорю, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель - эффективность", - отметил Кудрин на своей странице в Twitter.

АС

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан