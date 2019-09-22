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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия 13+

Шойгу ответил Кудрину словами Жванецкого

22 сентября 2019, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com
globallookpress.com

Министр обороны Сергей Шойгу счел "надуманными общими тезисами" заявления о раздутом оборонном бюджете России. Генерал армии посоветовал экономистам работать над достижением больших доходов, а не опасаться расходов.

Такое мнение он выразил в интервью "МК" в ответ на просьбу прокомментировать точку зрения главы Счетной палаты Алексея Кудрина, заявившего, что уровень расходов государства на оборону слишком высок.

Шойгу вспомнил пассаж из произведения Жванецкого: "Колбасы у нас мало, а нас много... Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть" - логика рассуждений Кудрина, считает министр, похожа.

"Стенания" по поводу того, что оборонный бюджет в России раздут, построены, по его мнению, на такой же логике: "Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов", - заключил министр, пишет издание.

АС

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