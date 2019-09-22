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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Шойгу рассказал, почему опасны США

22 сентября 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Википедия
Фото: Википедия

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, почему Соединённые Штаты представляют серьёзную угрозу не только для России, но и для всего мира. По словам министра, США могут позволить себе неразумные шаги.

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Шойгу отметил, что в Америке искренне верят в свое превосходство. «Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову», - сказал министр. Он отметил, что США «по инерции» продолжают считать себя лидерами в военной сфере, а потому иногда позволяют себе резкие и необдуманные действия, передаёт РИА Новости.

АБ

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