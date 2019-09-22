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Шойгу предположил, отменят ли в России воинский призыв

22 сентября 2019, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сергей Шойгу предположил, могут ли в России отменить срочную службу в армии и чем это грозит для страны. Министр обороны отметил, что служба в армии вызывает у населения ощущение причастности к защите страны.

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Шойгу отметил, что в России могут отменить срочную службу, однако он не считает подобное решение правильным. «К тому же, у людей есть ощущение причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», - считает министр.

При этом Шойгу отметил, что с каждым годом в российской армии становится всё больше профессиональных военных. Он предположил, что вскоре их количество может превысить численность солдат-срочников, передаёт РИА Новости.

АБ

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