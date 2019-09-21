В Сети опубликовали запись уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

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21 сентября 2019, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

Местный житель снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму. На кадрах видно, что пилот маневрировал в горах, а после стремительно набрал высоту.

Ролик опубликован в социальной сети Instagram: "Первый раз вижу, чтобы так «сушка» маневрировала в горах", - написал в подписи к посту пользователь с ником @sania_kurdoglo.

Военные пилоты отрабатывают полеты с элементами простого пилотажа в условиях горной местности, пишет Крыминформ. По его словам, плановые учения будут продолжаться месяц.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр (@sania_kurdoglo)17 Сен 2019 в 10:18 PDT