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Двое российских военных получили ножевые ранения в Таджикистане

21 сентября 2019, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ножевые ранения и были госпитализированы. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Таджикистана.

Как рассказал собеседник агентства, военнослужащие, находясь вне части - в городе Бохтар по личным делам, подверглись нападению психически больного местного жителя, который нанес им несколько ножевых ранений.

Командование 201 военной базы совместно с правоохранительными органами города Бохтар проводит проверку. "Состояние здоровья военных удовлетворительное, угрозы жизни нет", - отметили в пресс-службе ЦВО.

АС

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